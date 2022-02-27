الجزائر تعلن مقتل أحد رعاياها في أوكرانيا

هبة بريس - وكالات

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، اليوم الاحد 27 فبراير عن مقتل طالب جزائري في مدينة خاركيف بأوكرانيا ، معربة عن أسفها الشديد لتسجيل وفاة الرعية الجزائري .

وأضاف بيان الخارجية الجزائرية أن مصالحها الدبلوماسية تعمل جاهدة، في إطار السبل المتاحة، لنقل جثمان الطالب مجددة نداءها للطلبة الجزائريين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام التام بتوجيهات وإرشادات الأمن والسلامة المعمول بها والبقاء في تواصل دائم مع سفارة بلادهم بكييف .

وبالامس أبدت الخارجية الجزائرية موقفا غامضا تجاه الغزو الروسي لاوكرانيا معربة فقط عن املها في ايجاد مخرج للازمة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0