الجزائر تعلن مقتل أحد رعاياها في أوكرانيا

2022-02-27 / 9:46 مساءً
0
هبة بريس - وكالات

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، اليوم الاحد 27 فبراير عن مقتل طالب جزائري في مدينة خاركيف بأوكرانيا ، معربة عن أسفها الشديد لتسجيل وفاة الرعية الجزائري .

وأضاف بيان الخارجية الجزائرية أن مصالحها الدبلوماسية تعمل جاهدة، في إطار السبل المتاحة، لنقل جثمان الطالب مجددة نداءها للطلبة الجزائريين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام التام بتوجيهات وإرشادات الأمن والسلامة المعمول بها والبقاء في تواصل دائم مع سفارة بلادهم بكييف .

وبالامس أبدت الخارجية الجزائرية موقفا غامضا تجاه الغزو الروسي لاوكرانيا معربة فقط عن املها في ايجاد مخرج للازمة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بسبب الحرب في أوكرانيا..مخاوف من أزمة لجوء غير مسبوقة في القارة الأوروبية

بسبب الحرب في أوكرانيا..مخاوف من أزمة لجوء غير مسبوقة…

2022-02-27 / 10:20 مساءً
Photo of وزيرة الدفاع الألمانية: لا حاجة للتجنيد الإجباري في الجيش الآن

وزيرة الدفاع الألمانية: لا حاجة للتجنيد الإجباري في الجيش…

2022-02-27 / 8:48 مساءً
Photo of هنغاريا: لن نرسل أسلحة لأوكرانيا

هنغاريا: لن نرسل أسلحة لأوكرانيا

2022-02-27 / 8:15 مساءً
Photo of النزاع الروسي الاوكراني ..الاتحاد الفرنسي يدعو الى طرد روسيا من مونديال قطر

النزاع الروسي الاوكراني ..الاتحاد الفرنسي يدعو الى طرد روسيا…

2022-02-27 / 5:28 مساءً
Photo of فرنسا تقرر إغلاق مجالها الجوي أمام “الطائرات وشركات الطيران الروسية

فرنسا تقرر إغلاق مجالها الجوي أمام “الطائرات وشركات الطيران…

2022-02-27 / 5:06 مساءً
Photo of واشنطن: استنفار بوتين قوات الردع الاستراتيجية تصعيد غير مقبول

واشنطن: استنفار بوتين قوات الردع الاستراتيجية تصعيد غير مقبول

2022-02-27 / 4:27 مساءً
Photo of تصعيد ..بوتين يأمر بوضع قوات الردع النووي في حالة تأهب قصوى

تصعيد ..بوتين يأمر بوضع قوات الردع النووي في حالة…

2022-02-27 / 3:10 مساءً
Photo of أوكرانيا..الافراج عن سجناء من العسكريين أعربوا عن رغبتهم بالعودة إلى الخدمة

أوكرانيا..الافراج عن سجناء من العسكريين أعربوا عن رغبتهم بالعودة…

2022-02-27 / 2:31 مساءً
Photo of حتى “الجودو” خسره بوتين في خضم الأزمة

حتى “الجودو” خسره بوتين في خضم الأزمة

2022-02-27 / 2:17 مساءً
Photo of تقرير رسمي : آلاف الجزائريين في سجون فرنسا

تقرير رسمي : آلاف الجزائريين في سجون فرنسا

2022-02-27 / 2:10 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق