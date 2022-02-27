هنغاريا: لن نرسل أسلحة لأوكرانيا

2022-02-27 / 8:15 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أكد رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، أن بلاده لن ترسل أسلحة إلى أوكرانيا، كونها بحاجة إلى جميع الأسلحة التي بحوزتها.

وقال أوربان في مقابلة مع قناة “إم 1”: “الموقف الهنغاري لن يتغير، لأن القوات المسلحة بحاجة إلى كل أسلحتها لتكون قادرة على الدفاع عن حدود البلاد، ولذا فخلافا لإيطاليا وألمانيا، لن نرسل أسلحة إلى أوكرانيا”.

وشدد أوربان على أن “بلاده ستدعم العقوبات المتفق عليها في الاتحاد الأوروبي ضد روسيا”.

وأضاف: “قلت أيضا في بروكسل إنه كان لدينا دائما موقف مختلف تجاه العقوبات، لكن الآن لا يهم.. هناك حرب والآن يجب ألا نكون أذكياء، بل متحدون”.

وتابع: “سوف ندعم العقوبات التي وافقت عليها دول الاتحاد الأوروبي، وكل ما يصدر عكس ذلك فهو أخبار مظللة لا أساس لها من الصحة”.

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