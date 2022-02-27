سفير المغرب ببولونيا يشرف على عملية استقبال المغاربة العائدين من أوكرانيا

هبة بريس - الرباط

استقبل سفير المغرب ببولونيا ، عبد الرحيم عثمون، اليوم الأحد 27 فبراير، عشرات الطلبة المغاربة الذين غادروا أوكرانيا بسبب الحرب بعد الاجتياح الروسي العسكري لاوكرانيا .

وعبر الطلبة المغاربة عن امتنانهم وشكرهم للسفير المغربي ببولونيا على هذه الالتفاتة والاهتمام الكبير الذي عبرت عنه وزارة الخارجية والمصالح القنصلية باوكرانيا والدول المجاورة منذ بداية الازمة الروسية الاوكرانية .

وكان السفير المغربي ببولونيا، عبد الرحيم عثمون قد مشف أنه تنفيذا لتعليمات جلالة الملك هناك عمل متواصل وذلك من أجل ضمان سلامة المواطنين المغاربة على الحدود، مشيراً أنه تم إنشاء خليتين للتواصل مع المغاربة المتواجدين في أوكرانيا والراغبين في الدخول إلى بولونيا.

وأضاف عثمون أنه تم تخصيص 8 معابر حدودية للولوج إلى بولونيا، مؤكّداً على أن “السلطات البولونية تقدم لنا كل التسهيلات لدخول المغاربة إلى بولونيا، وذلك بفضل العلاقة المتميزة التي تربط قائدي البلدين”.

وأوضح السفير المغربي أنّ خلية الاستقبال تقوم يوميا بتحيين المعطيات بتنسيق مع السفارة في كييف، وتخبر المغاربة بكل المستجدات، مبرزاً أن “التعليمات الملكية تمنحنا الثقة للقيام بكل هذا العمل”.

وتابع المتحدث ذاته أنه منذ بداية الأزمة،” قمنا بالتواصل بشكل مستمر مع المغاربة حيث تواصلنا مع أزيد من 800 مواطن مغربي على مدار الساعة. ”

وشدد عثمون على أن السفارة المغربية بوارسو قامت بتسخير كل الإمكانيات من أجل ضمان نجاح دخول المغاربة إلى بولونيا.

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