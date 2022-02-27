مؤشر “هينلي” لسنة 2022.. الجواز المغربي في الرتبة 79 عالميا

2022-02-27 / 7:27 مساءً
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هبة بريس - وكالات

صنف مؤشر “هينلي” العالمي المتخصص في تصنيف قوة جوازات السفر لبلدان العالم بناء على عدد الوجهات الدولية التي تسمح بدخولها دون الحاجة للتأشيرة، الجواز المغربي في الرتبة 79 عالميا .

وتربع جواز سفر الإمارات العربية المتحدة على رأس أقوى جوازات سفر البلدان العربية في سنة 2022 حيث يسمح بولوج 175 وجهة، ومرتبته العالمية هي 15 وفق ذات المؤشر ، وجواز سفر دولة قطر هو الثاني من حيث القوة على المستوى العربي، حيث يسمح بولوج 97 وجهة دولية، ومرتبته عالميا هي 53، متبوعا في المرتبة الثالثة عربيا بجوار سفر دولة الكويت الذي يسمح بولوج 95 وجهة، ومرتبته العالمية هي 54.

ويحل جواز سفر دولة البحرين في المرتبة الرابعة كأقوى جواز عربي حيث يسمح بولوج 82 وجهة، بينما مرتبته العالمية هي 62، في حين يحل جواز سفر سلطنة عمان خامسا على المستوى العربي مع إمكانية ولوج 80 وجهة دولية، ومرتبته العالمية هي 79.

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