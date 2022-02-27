لبحث التطورات في أوكرانيا..مصر تدعو لاجتماع طارئ لجامعة الدول العربية

هبة بريس - الرباط

دعت مصر، اليوم الأحد، لاجتماع عاجل لجامعة الدول العربية لبحث الأزمة الأوكرانية.

وأعلنت جامعة الدول العربية، عن إجراء تشاور بين الأمانة العامة للجامعة العربية ومصر والكويت حول الموعد المقترح لعقد الاجتماع الطارئ الذي دعت إليه مصر.

وقبل أيام، أعلنت الخارجية المصرية، أنها تتابع بقلق بالغ التطورات المُتلاحقة، اتصالًا بالأوضاع في أوكرانيا، مؤكدة أهمية تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية، والمساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسيًا؛ بما يحافظ على الأمن والاستقرار الدوليين.

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