لبحث التطورات في أوكرانيا..مصر تدعو لاجتماع طارئ لجامعة الدول العربية

2022-02-27 / 6:19 مساءً
0
هبة بريس - الرباط

دعت مصر، اليوم الأحد، لاجتماع عاجل لجامعة الدول العربية لبحث الأزمة الأوكرانية.

وأعلنت جامعة الدول العربية، عن إجراء تشاور بين الأمانة العامة للجامعة العربية ومصر والكويت حول الموعد المقترح لعقد الاجتماع الطارئ الذي دعت إليه مصر.

وقبل أيام، أعلنت الخارجية المصرية، أنها تتابع بقلق بالغ التطورات المُتلاحقة، اتصالًا بالأوضاع في أوكرانيا، مؤكدة أهمية تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية، والمساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسيًا؛ بما يحافظ على الأمن والاستقرار الدوليين.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المغرب يرسل أطر قنصلية لمصالح سفارته بدول مجاورة لأوكرانيا

المغرب يرسل أطر قنصلية لمصالح سفارته بدول مجاورة لأوكرانيا

2022-02-27 / 6:42 مساءً
Photo of الملك يهنئ رئيس جمهورية الدومينيكان بمناسبة العيد الوطني لبلاده

الملك يهنئ رئيس جمهورية الدومينيكان بمناسبة العيد الوطني لبلاده

2022-02-27 / 12:55 مساءً
Photo of زيلينسكي : تلقيت الدعم الكامل من رئيس الوزراء الهندي

زيلينسكي : تلقيت الدعم الكامل من رئيس الوزراء الهندي

2022-02-26 / 9:46 مساءً
Photo of الغزو الروسي لاوكرانيا يفضح تناقضات الجزائر في دعم قضايا الانفصال

الغزو الروسي لاوكرانيا يفضح تناقضات الجزائر في دعم قضايا…

2022-02-26 / 8:34 مساءً
Photo of السفارة البريطانية في الرباط ترفع العلم الاوكراني الى جانب علم بلادها والسفارة الروسية ترد

السفارة البريطانية في الرباط ترفع العلم الاوكراني الى جانب…

2022-02-26 / 7:23 مساءً
Photo of رئيس مجلس الأقليات بأوكرانيا ل”هبة بريس”: نتواجد بالملاجئ والجيش وقوات الدفاع الشعبي تقاوم الروس بشراسة “

رئيس مجلس الأقليات بأوكرانيا ل”هبة بريس”: نتواجد بالملاجئ والجيش…

2022-02-26 / 6:14 مساءً
Photo of النزاع الروسي- الأوكراني.. المغرب: نتشبت بمبدأ عدم اللجوء إلى القوة

النزاع الروسي- الأوكراني.. المغرب: نتشبت بمبدأ عدم اللجوء إلى…

2022-02-26 / 5:01 مساءً
Photo of المغرب يتابع بقلق تطورات الوضع بين روسيا وأوكرانيا

المغرب يتابع بقلق تطورات الوضع بين روسيا وأوكرانيا

2022-02-26 / 4:42 مساءً
Photo of اتهامات ل”ساجد” بالفشل في تدبير الحزب ومطالبته بالاستقالة

اتهامات ل”ساجد” بالفشل في تدبير الحزب ومطالبته بالاستقالة

2022-02-26 / 2:37 مساءً
Photo of مدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يشيد بالدور الرائد للمغرب

مدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يشيد بالدور الرائد للمغرب

2022-02-26 / 9:35 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق