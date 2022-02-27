تطوان ..تفكيك عصابة اجرامية متخصصة في سرقة الأسلاك النحاسية

2022-02-27 / 6:10 مساءً
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هبة بريس- تطوان

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، اليوم الأحد،من توقيف تسعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 15 و38 سنة، من بينهم خمسة قاصرين وشخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في سرقة الأسلاك النحاسية والكهربائية وإتلاف ممتلكات ذات منفعة عامة.

وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى تورط المشتبه فيهم في ارتكاب عدة عمليات سرقة، استهدفت على الخصوص الأسلاك المتصلة بالمولدات الكهربائية العمومية وكذا الأسلاك النحاسية الخاصة بالشبكات الهاتفية، وذلك بمدن تطوان ومارتيل والمضيق.

الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم في حالة تلبس بحيازة جزء من متحصلات عمليات السرقة، عبارة عن أسلاك نحاسية وكهربائية ومعدات تستغل في تحويل التيار الكهربائي، فيما مكنت عمليات التفتيش من حجز ما يقارب 40 كيلوغراما من الأسلاك النحاسية والكهربائية، بالإضافة إلى مقص حديدي من الحجم الكبير يستغل في قطع الأسلاك ومجموعة من الأسلحة البيضاء ومعدات كهربائية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية والمراقبة الشرطية بالنسبة للقاصرين، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي والكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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