في مقدمتهم مدير وكالة بنكية ..توقيف باحثين عن كنز مدفون بغابة بطنجة

2022-02-27 / 6:04 مساءً
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هبة بريس – مكتب طنجة

أوقفت السلطات الأمنية بطنجة ،صباح اليوم الأحد ، ثلاثة أشخاص كانوا بصدد القيام بعملية حفر مشبوهة في أرض خلاء بمنطقة الهرارش.

وبحسب مصادر الموقع فمباشرة بعد ورود معلومات حول قيام غرباء بعملية حفر مشبوهة دون رخصة بمنطقة الهرارش ، انتقلت السلطات الامنية الى عين المكان حيث تم توقيف ثلاثة أشخاص بينهم مدير وكالة بنكية .

وقد تم توقيف المشتبه فيهم متلبسين بحيازة أدوات الحفر وسيارة حيث تمت إحالة الجميع على مقر المداومة في ولاية أمن طنجة، فيما تمكن فرد من الفرار

وقد الصرح المشتبه فيهم بنيتهم القيام بعملية حفر بالمنطقة المذكورة قصد البحث عن كنز مدفون في تلك الغابة، فأخضع الأشخاص الثلاثة منهم التدابير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة .

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