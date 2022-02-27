النزاع الروسي الاوكراني ..الاتحاد الفرنسي يدعو الى طرد روسيا من مونديال قطر

هبة بريس _ وكالات

دعا رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لوغرايت ، اليوم الأحد ،الى طرد روسيا من كأس العالم المقررة نهاية العام الجاري في قطر، ردا على النزاع مع جارتها أوكرانيا.

وقال لوغرايت ،الذي توج منتخب بلاده بلقب النسخة الماضية من كأس العالم عام 2018 على الأراضي الروسية، في حديث لصحيفة “لو باريزيان” إنه “لا يمكن لعالم الرياضة، لاسيما كرة القدم، أن يبقى محايداً(..) أنا بالتأكيد لن أعارض طرد روسيا” من نهائيات مونديال قطر 2022.

ولم تتأهل روسيا الى النهائيات حتى الآن، بل عليها المرور بالملحق الأوروبي ضمن المسار الثاني الذي يضم منتخبات بولندا والسويد وتشيكيا التي رفضت جميعها مواجهة المنتخب الروسي.

وكان مقرراً أن تستضيف روسيا جارتها بولندا في 24 مارس والسويد مع تشيكيا في اليوم عينه، على أن يتواجه الفائزان في روسيا في 29 منه.

واستبقت الاتحادات الثلاثة أي قرار من الاتحاد الدولي (فيفا) بشأن هذا الملحق برفضها مواجهة روسيا.

ما رأيك؟ المجموع 10 آراء 0 10