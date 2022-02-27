فرنسا تقرر إغلاق مجالها الجوي أمام “الطائرات وشركات الطيران الروسية

هبة بريس _ وكالات

أعلن وزير النقل الفرنسي، جان باتيست جباري، أن بلاده ستغلق مجالها الجوي أمام “الطائرات وشركات الطيران الروسية” اعتبارا من مساء اليوم الأحد.

كما علقت شركة الطيران الرحلات الجوية من وإلى الصين وكوريا واليابان، “إلى حين دراسة خيارات لخطة طيران تسمح بتجنب المجال الجوي الروسي

هكذا، أضحى الطيران الروسي يجد نفسه أمام منطقة واسعة النطاق لحظر الطيران في أوروبا، ما سيجبر الرحلات الجوية المتوجهة إلى الغرب على أن تعود أدراجها.

ويأتي هذا الإجراء لينضاف إلى سلسلة من العقوبات التي قررها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، سعيا إلى إجبارها على سحب قواتها من أوكرانيا.

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