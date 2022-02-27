الحرب الروسية / الأوكرانية .. الوضع الدولي والفلاحي الوطني صعب

هبة بريس _ الرباط

من المتوقع أن ترخي العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ترخي بظلالها على الروابط التجارية الكبيرة التي تجمع المغرب بكييف وموسكو.

وحول هذا الموضوع يرى أستاذ الاقتصاد عز الدين أقصبي، أن “الضرر واضح وكبير جدا، وقد يلحق قانون المالية، إذ ينطلق من فرضيات خاطئة ومنطلقات تعتبر السنة عادية، في حين أن الوضع الدولي والفلاحي الوطني صعب”،

وأشار اقصبي أن “المشكل يتجاوز القمح ويصل إلى مواد أخرى بسبب الجفاف”، موضحا أن “التأثير يتجاوز علاقات المغرب بروسيا وأوكرانيا، باعتبار الاقتصاد الوطني تابعا، وبالتالي أي ضرر يمس أوروبا سينعكس على البلاد _ يقول لسبونتيك _

وجدير بالذكر أن أسعار القمح العالمية وصلت عند أعلى مستوى لها منذ 2012 إلى 9.26 دولار للبوشل (27.2 كيلو).

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