الحرب الروسية/ الأوكرانية …هل يدخل المغرب معركة الأمن الغذائي ؟
هبة بريس _ الرباط
من المتوقع ان ترخي العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا بظلالها على الروابط التجارية الكبيرة التي تجمع المغرب بكييف وموسكو .
إدريس الفينا، أستاذ الاقتصاد بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي قال إن “المغرب سيتأثر بشكل مباشر وغير مباشر، خصوصا على مستوى القمح الأوكراني وصعوبة إيجاد بدائل”
وأكد أن “المغرب يستطيع في المقابل تدبير أموره بالاستقلالية الذاتية، حيث أن إنتاج القمح والذرة ممكن شريطة التخطيط الجيد”
وأشار الفينا إلى أن “السوق الروسي كذلك قد يفقده المغرب إذا وقعت مقاطعة دولية”، مضيفا أن “المملكة تمكنت من تحقيق التواجد بالسوق الروسية”، بالمقابل نوه إلى إمكانية إيجاد بديل للسوق الروسية؛ “لكن ارتفاع أسعار البترول في السوق الدولية وتجاوزها المائة دولار سيفرز سنة صعبة وسيعقد مهمة الحكومة المغربية” _ يقول الفينا لسبونتيك_
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4 تعليقات
مسؤولينا يحبون التبعية للغير ولايريدون الاكتفاء الذاتي في مختلف المجالات.مساحات شاسعة للزراعة ولايوجد اكتفاء ذاتي من القمح والشعير..الخ نعيش في عصر ام لم تكن مستقل بذلك سوف تصبح عبدا وتابعا للغير ويفرض عليك اي ثمن يعني انه ليس لك خيار.عندما تكون مستقلا بذاتك تسير الامور بسلاسة وارتياح ولاضغط نفسي.
المغرب تعتبر دولة فلاحية بامتياز
و لا تحقق حتى الاكتفاء الذاتي في القمح و بعيدة جدا عن الأمن الغذائي
رغم أن المغرب يتوفر على 67 في المائة أراضي صالحة للزراعة
أن إنتاج القمح والذرة ممكن شريطة التخطيط الجيد . نطالب باستقالة كل مسؤول على التغدية كل دولة ليس لها استقلال غداء تعتبر دولة فاشلة بكل المقاييس.
هذا تمهيد لكي تستوردوا كل شيء من قتلة الاطفال وتعطوهم بالمجان اراض فلاحية