الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

تصعيد ..بوتين يأمر بوضع قوات الردع النووي في حالة تأهب قصوى

2022-02-27 / 3:10 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أوامر للقيادة العسكرية بوضع قوات الردع النووي في حالة تأهب قصوى بعد التصريحات العدوانية من دول حلف شمال الأطلسي

وقال بوتين: “الغرب لا يتخذ خطوات عدائية اقتصادية وحسب، بل أدلى مسؤولون بحلف الناتو بتصريحات عدوانية ضد روسيا.”

وأجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، بوزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي لبحث الوضع في أوكرانيا

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تعليق واحد

  1. بوتين كان يعتقد انه سيغزو اكرانيا بنزهة لكن تبين له اليوم ان المقاومة شرسة واصبح كالديك المذبوح يجري في جميع الاتجاهات. اخشى ان ايامه اصبحت معدودة والضربة القاضية ستأتيه من الداخل.

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