تقرير رسمي : آلاف الجزائريين في سجون فرنسا

2022-02-27 / 2:10 مساءً
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هبة بريس _ متابعة

كشف إحصاء رسمي أن أكثر من 3 آلاف جزائري يقبعون في السجون الفرنسية، ويحتلون المرتبة الأولى في عدد السجناء من القارة الإفريقية في فرنسا.

وفي آخر إحصائية قامت بها إدارة السجن للسجناء الأجانب المحتجزين في السجون الفرنسية، كان عددهم 17198 في الأول من أكتوبر عام 2021، سواء كانوا رهن الحبس الاحتياطي أو محكوم عليهم.

وأوضحت الإحصائية أن من بين مجموعة السجناء التي بلغت في ذلك التاريخ 69173 فردا، بلغت نسبتهم 25%، في حين كانت نسبتهم 17.2% قبل عشر سنوات، في عام 2011.

وبالتفصيل، أشارت الإحصائية إلى أن من بين السجناء الأجانب في فرنسا، 9793 من القارة الإفريقية (نحو 56 % من الإجمالي)، منهم 3472 من الجزائر، و2220 من المغرب، و1117 من تونس، و2984 من بقية البلدان الأفريقية.

ولفتت إلى أنه يوجد 5109 معتقلين أوروبيين -أكثر من النصف بقليل، أو 2983 – هم من مواطني الاتحاد الأوروبي، موضحة أنه يقبع في السجون الفرنسية أيضا، 880 معتقلا من آسيا، و1308 من أمريكا، معظمهم من الجنوب.

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