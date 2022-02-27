محلل سياسي يكشف أسباب تخلي الغرب عن أوكرانيا في حربها مع روسيا
قال المحلل السياسي، إدريس الكنبوري، إن الغرب لا يريد مغامرة عسكرية مجانية لهذا تخلى عن أوكرانيا، وبالتالي فهو يكشف عن استعداده لقبول تقاسم العالم مع روسيا القوية التي تريد استعادة أمجاد الاتحاد السوفياتي؛ راضخا لمنطق القوة.
وأوضح الكنبوري، أن الدول الصغيرة هي الضحية في لعبة الأمم لتقاسم النفوذ، لقد قدم الغرب أوكرانيا لقمة سائغة لموسكو مقابل اتفاق ضمني على السماح لروسيا بالتوسع في مجالها الحيوي. واليوم يحصل تحول جوهري في العالم يذكرنا بما بعد الحرب العالمية الثانية. إنه اتفاق يالطا جديد شبيه بالذي اتفقت بموجبه بريطانيا وأمريكا والاتحاد السوفياتي على تقاسم ألمانيا وتقسيم العالم محورين.
وأضاف المحلل السياسي، في تدوينة على حسابه بالفيسبوك، أن ” ما يقوم به بوتين اليوم هو ما قام به هتلر بالأمس. لكن هتلر وجد أمامه قوتين عظميين اتفقتا على هزيمته. إنما كان هتلر غبيا فهدد القوتين معا؛ الغرب والسوفيات؛ بل كان يهدد قوة ثالثة صامتة هم اليهود. كان يريد أن يكون القوة الوحيدة في العالم فلقي مصيره الحتمي. أما بوتين فلعب على الاختلاف بين أوروبا وأمريكا وغياب الثقة على المستوى الأطلسي كما يبين ذلك الخلاف بين فرنسا وأمريكا قبل شهور”.
وباجماع ؛ يسجل أن أمريكا وحلف الناتو ورطوا دولة أوكرانيا بشكل مباشر في دخول معركة مع روسيا، في الوقت التي لا تستطيع فيها الدفاع عن نفسها ولا الحلف يستطيع دفع العدوان عنها.
ويرى محللون أن أوروبا مجتمعة ومعها أمريكا لا تستطيع بأي حال من الأحوال إرسال جنود أو مهاجمة روسيا بشكل مباشر، وذلك لأن روسيا ستحيل الأمر إلى معركة لا قبل لهم بها، وهم في غنى عنها بعد أن دفعوا بأوكرانيا لتحقيق مصالحهم دون تحديد خطورة ورد فعل الدب الروسي الشرس غير القابل للترويض
ويسجل خبراء ان كل ما يقوم به حلف الناتو بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية، ما هي إلا إجراءات شكلية لا وزن لها ولا ثقل في حقيقة الأمر، وبالتالي لن توقف روسيا عن توجيه ضربات عسكرية لأوكرانيا لتحقيق أهدافها .
4 تعليقات
واش هدا محلل ادا كنت محللا فيجب عليك ان تسجل عندي لكي ادرسك العلاقات الدولية و برمجية الحروب التي تتمشى مع النظام العالمي و متغيراته يا استاد او التلميد الكنبوري هل تعلم ان الدب الروسي كما تسميه هو غارق في أزمات مالية و سياسية داخليا و خارجيا و مما دفعه الى الهروب الى الامام لعبة الشطرنج الدولي لتقويض الثورة الروسية التي بدات اشدها في اماكن عدة و المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في تدهور تام ففطن الغرب الى الصربة القاضية لدلك الدب المريض للقضاء عليه و الزج بدولة اوكرانيا في حرب لا ناقة لها و لا جمل تدكر هدت الكلام سيدي الفاضل و الدور هلى الصين و ايران لان الغربيين يريدون الفوز على الكبار لفرز الصغار و تدميرهم في رمشة عين
الغرب وامريكا يقدمون دولا اخرى لمحاربة روسيا بالوكالة عنه ولنا امثلة كثيرة افغانستان سوريا ….
من اين اتيتم بهذا المحلل??
كلام غير منطقي بتاتا.
الغرب سيزود اكرانيا بالاسلحة المتطورة, ولقد بدؤوا في ذلك,وسيدفعون بجنود سريا ليستنزفوا روسيا. ازد الى ذلك خنق روسيا ماليا واقتصاديا. ان لم يتفاوض بوتين مع اكراتنيا ستكو نهايته وكل من يدور في فلكه لا محال.
صمتت روسيا عن الربيع العربي وغزو العراق وليبيا. لكنها لما أحست بالخطر على مصالحها الاستراتيجيه ساندت سوريا بقوة وهي الآن ستغزو جمهوريات الإتحاد السوفيتي المجاورة ثمنا لصمتها عن غزو الغرب للعرب بنفس الطريقة أمام أعين الحلفاء لكن إذا قرر الناتو التدخل فستكون العواقب وخيمة على العالم بأسره .