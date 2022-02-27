مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية
هبة بريس _ الرباط
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية، من الساعة السادسة من صباح أمس الجمعة إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الأحد:
إفران: 17 ملم
الرشيدية: 10 ملم
تازة: 9 ملم
الناظور وفاس: 8 ملم
الحسيمة: 6 ملم
مكناس: 5 ملم
زاكورة: 4 ملم
تطوان : 3ملم
تاوريرت وورزازات وخريبكة وطنجة : 2 ملم
وجدة شفشاون والدار البيضاء وسطات وسيدي سليمان وطانطان والقنيطرة والرباط-سلا: أقل من ملمتر .
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