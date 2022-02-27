طقس الجمعة.. زخات رعدية وتساقطات ثلجية مرتقبة
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مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية

2022-02-27 / 1:28 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من ‏طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية، من الساعة السادسة من صباح أمس الجمعة إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الأحد:

إفران: 17 ملم

الرشيدية: 10 ملم

تازة: 9 ملم

الناظور وفاس: 8 ملم

الحسيمة: 6 ملم

مكناس: 5 ملم

زاكورة: 4 ملم

تطوان : 3ملم

تاوريرت وورزازات وخريبكة وطنجة : 2 ملم

وجدة شفشاون والدار البيضاء وسطات وسيدي سليمان وطانطان والقنيطرة والرباط-سلا: أقل من ملمتر .

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