العراق.. ملايين الزوار يحيون ذكرى وفاة الإمام الكاظم

هبة بريس _ وكالات

شارك ملايين الزوار الشيعة، أغلبهم من العراقيين في إحياء ذكرى وفاة الإمام الكاظم التي اختتمت اليوم الأحد، في بغداد حيث فرضت إجراءات أمنية مشددة لحماية الوافدين.

وتدفق الزوار من محافظات في جنوب البلاد سيرا على الأقدام عبر طرق رئيسية في جانبي الرصافة والكرخ شرق وغرب بغداد، متوجهين الى مرقد الإمام الكاظم في الكاظمية في شمال العاصمة.

وذكر بيان للعتبة الكاظمية نقلته وكالة الأنباء العراقية أن “عدد زائري الإمام الكاظم تجاوز العشرة ملايين”.

وارتدى أغلب الزوار وبينهم نساء وأطفال ملابس سوداء، وحمل البعض منهم رايات إسلامية، فيما انتشرت على امتداد الطرق خيم أعدت للاستراحة وتقديم الطعام والشراب للزوار.

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