الملك يهنئ رئيس جمهورية الدومينيكان بمناسبة العيد الوطني لبلاده

هبة بريس _ الرباط

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئية إلى لويس أبينادر رئيس جمهورية الدومينيكان، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

ومما جاء في بقية الملك “يطيب لي، وجمهورية الدومينيكان تحتفل بعيدها الوطني، أن أبعث إلى فخامتكم بأحر التهاني، وأصدق المتمنيات، لكم شخصيا بموفور الصحة والهناء، ولشعبكم الصديق باطراد التقدم والرخاء”.

وأضاف الملك “كما أعرب لكم عن مدى حرصي على مواصلة العمل سويا مع فخامتكم من أجل المضي قدما في تعزيز علاقات التعاون القائمة بين بلدينا، خدمة للمصالح المشتركة لشعبينا الصديقين، وإسهاما في توطيد جسور التقارب والتعاون جنوب-

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