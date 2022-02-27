Migrants arrive at the port in the Tunisian town of Ben Guerdane, some 40 kilometres west of the Libyan border, following their rescue by Tunisia's coastguard and navy after their vessel overturned off Libya, on June 10, 2015. 354 migrants were rescued from two boats which broke down as they headed from Libya to Italy, the Red Crescent and an AFP correspondent said. AFP PHOTO / FETHI NASRI (Photo credit should read FETHI NASRI/AFP via Getty Images)

الدرك الملكي بالجديدة يفكك شبكة للهجرة السرية والاتجار بالبشر

2022-02-27 / 12:29 مساءً
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أحمد مصباح- الجديدة

في ساعة مبكرة من صبيحة السبت الماضي، داهمت دورية من الفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز سيدي بوزيد، التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، “فيلا” كائنة في ما يعرف ب”الشطر الخامس”، بمنتجع سيدي بوزيد السياحي، حوالي 3 كيلومترات جنوب عاصمة دكالة، حيث أوقف المتدخلون الدركيون 8 مرشحين للهجرة السرية، وشخصا متورطا في تنظيم عمليات التهجير غير الشرعية، وفي الاتجار بالبشر.

هذا، فإن تدخل المصالح الدركية بسيدي بوزيد، كان استنادا إلى إخبارية ومعلومات دقيقة توصلت بها، في موضوع التحضير لعملية هجرة سرية، من سواحل الجديدة، إلى الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط، إلى شواطئ القارة العجوز.

ويتحدر ألمرشحون للهجرة السرية، الذين استجمعهم منظم العملية ليلا في “فيلا”، تم استئجارها بمنتجع سيدي بوزيد، في انتظار حلول ساعة الصفر، لإبحارهم تحت جنح الظلام، على متن قارب تقليدي، “قارب الموت”، الذي كان سيقلهم.. والذي ظل بالمناسبة مكان تواجده وإخفائه، من باب الحيطة والحذر، في طي الكتمان.. (يتحدرون) من مناطق مختلفة، اغلبيتها ذات طابع قروي (الوليدية، حد السوالم، صفرو..).

هذا واخضعت الضابطة القضائية للبحث، الأشخاص الموقوفين، الذين تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية. كما واصلت الأبحاث والتحريات، بالانتقال، السبت الماضي، إلى الدارالبيضاء.

هذا، وبعد الانتهاء من إنجاز المسطرة القضائية وإغلاق محاضر الاستماع، تكون الضابطة القضائية، قد احالت، الأحد 27 فبراير الجاري، الموقوفين التسعة، المرشحين للهجرة السرية ومنظمها، على النيابة العامة المختصة لدى استئنافية الجديدة.

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