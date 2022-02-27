اشتوكة : حجز 5 أطنان من السكر المهرب من المناطق الجنوبية

هبة بريس _ ع بركة

حجزت مصالح الدرك بالمركز الترابي بلفاع التابع لسرية أشتوكة أيت باها، سيارتين محملتين بكمية كبيرة من السكر المهرب .

وقالت مصادر الجريدة، أن السيارة الأولى من الحجم الكبير ” ترانزيت” تم ضبطها على مستوى دوار سطايح بتنسيق مع السلطة المحلية ببلفاع في ما تم حجز السيارة الأخرى وهي من نوع “رونو” على مستوى منطقة ايت بوطيب التابع لجماعة انشادن.

السيارتين تمت مطاردتهما، على مستوى الطريق الوطنية رقم 1، كانتا قادمتين من الأقاليم الجنوبية للمملكة، ما مكن من إيقاف سائقيهما، ليتبين بعد تفتيشهما أنهما محملتين بأزيد من خمسة أطنان من السكر المهرب.

هذا، وقد تم الإحتفاظ بالسائقين رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل إستكمال البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تم إيداع السيارتين بالمحجز البلدي.

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