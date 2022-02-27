العطش ..البام يسائل بركة عن التدابير المتخذة لإنقاذ ساكنة الجنوب

هبة بريس _ الرباط

ساءل المستشار البرلماني عن الأصالة والمعاصرة، عدي ويحيى، وزير التجهيز والماء، نزار بركة، بشأن التدابير المتخذة لإنقاذ ساكنة الجنوب الشرقي من نقص المياه وشبح العطش قبل حلول فصل الصيف.

وقال البرلماني أن جهة درعة تافيلالت تعيش منذ مدة ظروف مناخية صعبة، تمثلت في شح الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، وقد ازدادت حدة هذه الظروف خلال السنة الجارية تواجه الساكنة نقص المياه وشبح العطش على المدى القريب.

وكشف ويحيى في سؤاله الكتابي، أن الجهة مقبلة على أزمة حادة في الماء الصالح للشرب والماء المخصص للزراعة، مما ينذر بأن فصل الصيف القادم سيكون أسوأ في حال استمرار تأخر الأمطار.

ودعا المتحدث ذاته، الحكومة إلى التدخل العاجل والآني تفاديا للأسوأ بعدد من الجماعات الترابية بأقاليم الجهة خاصة تلك المتاخمة للحدود

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