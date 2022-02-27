السفن التركية تتوقف عن العمل في الموانئ الأوكرانية

2022-02-27 / 11:10 صباحًا
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هبة بريس _ وكالات

قالت المديرية البحرية العامة في تركيا، إنه تم وقف عمليات السفن التركية في الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود، وتستمر عمليات هذه السفن في الموانئ الروسية.

وأضافت المديرية في بيانها اليوم: “يعمل 271 بحارا يحملون الجنسية التركية على متن 22 سفينة مملوكة لتركيا، وسبعة منها ترفع العلم التركي، وهي تعمل في موانئ هذه منطقة البحر الأسود. وخلال الاتصالات مع هذه السفن، تم التأكيد على عدم وجود وضع سلبي حتى الآن. وبحسب المعلومات الواردة من سفننا في المنطقة، فقد توقفت العمليات في الموانئ الأوكرانية، لكن عمليات إعادة الشحن في الموانئ الروسية مستمرة “.

وتابع البيان: “مع الأخذ في الاعتبار التطورات الأخيرة في شمال البحر الأسود، تمت زيادة مستوى الأمان الخاص بـ ISPS Code (القانون الدولي لأمن السفن والمرافق المرفئية) إلى 3 للسفن التي ترفع العلم التركي والتي ستدخل في موانئ بحر آزوف وموانئ البحر الأسود لأوكرانيا وروسيا “.

وأكد البيان، أن السفن التركية المذكورة، تخضع للمراقبة بواسطة منظومات المراقبة عن بعد التركية، ومن “المهم عدم وقف عمل هذه الأنظمة على السفن، وفي حالة الطوارئ الاتصال بمركز تنسيق البحث والإنقاذ الرئيسي واتباع التعليمات

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