تحطم طائرة ركاب مدنية في جزر القمر وفرق الإنقاذ تبحث عن ناجين

2022-02-27 / 10:11 صباحًا
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سارع رجال الإنقاذ في جزر القمر للبحث على ناجين بعد تحطم طائرة تقل 14 شخصا في أرخبيل المحيط الهندي، مساء أمس السبت.

وأوضحت شركة طيران “إيه بي أفييشن” أن طائرتها الصغيرة “سيسنا” اختفت من على الرادار على بعد 2.5 كيلومتر (1.6 ميل) من وجهتها خلال رحلتها بين العاصمة موروني ومدينة فومبوني بجزيرة موهيلي.

وقالت وزارة النقل القمرية في بيان: “بدأت عمليات البحث .. للعثور على حطام الطائرة في منطقة دجويزي الساحلية مما يؤكد تحطمها.”

وأفادت حكومة جزر القمر بأن الـ12 راكبا من جزر القمر، وأن الطيارين تنزانيان.

هذا وقال كبير ضباط الشرطة، عبد القادر محمد، إنه تم إرسال ثلاثة زوارق سريعة إلى موقع التحطم المقدر “مما سمح لنا بجمع حطام الطائرة والأشياء العائدة للركاب”.

وأضاف: “غدا سنواصل البحث..طالما لم نعثر على جثث فهناك امل”، في حين أشارت السلطات إلى أنها طلبت المساعدة من إقليم مايوت الفرنسي المجاور.

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