مقترح برلماني للحكومة بربط طنجة بجبل طارق بحرا

هبة بريس _ ع عبد الله

وجه حزب الأصالة والمعاصرة ، عن طريق البرلماني عن دائرة طنجة أصيلة عادل الدفوف، مراسلة لوزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل يقول فيها إن فتح خط بحري يربط ميناء طنجة المدينة بجبل طارق “أصبح مطلبا جد ملح للجالية المغربية المنحدرة من المنطقة، بالإضافة إلى حاجة السوق السياحية الكبيرة التي تتميز بها مدينة طنجة والأقاليم المجاورة، ولما تزخر به المدينة من إمكانات متنوعة تجعلها محمط اهتمام وذات أهمية كبرى للسائح الأوروبي”.

ونقل البرلماني المذكور عن الفاعلين في المجال السياحي بطنجة مطلبهم للحكومة بالسماح للعبارات السياحية القادمة من البرتغال وفرنسا وإيطاليا للرسو بميناء طنجة المدينة .

وفي حال ما إذا جرى الاتفاق على فتح خط بحري بين جبل طارق وطنجة فإن هذا الأمر سيكون أنسب جغرافيا،غير انه سيبقى محدود النتائج على اعتبار عدم توفره على مرافق لاستقبال 3 ملايين مغربي خلال فترة العبور.

وفي شق غير بعيد ؛ يعرف انه تم التفكير سابقا في بناء جسر أو نفق تحت البحر المتوسط يربط بين جيب جبل طارق، جنوب إسبانيا، الخاضع لبريطانيا، وشمال المملكة المغربية وسط مخاوف إسبانية.

المشروع النائم في الأدراج منذ سنة 1979، رغم الدراسات التقنية التي أجريت بشأنه منذئذ على طرفي مضيق جبل طارق، يحظى باهتمام جديد منذ 2020 في إطار العلاقات بين الرباط ولندن

يذكر انه من الناجية التقنية، يميل المهندسون والخبراء منذ فترة إلى بناء نفقين في مضيق جبل طريق بين طريفة في الشمال وطنجة في الجنوب بطول 28 كلم وبعمق 300 متر تحت سطح البحر، مما يجعل زمن عبور المضيق لا يتجاوز نصف ساعة

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