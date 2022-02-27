الدفاع الروسية: قتلى وجرحى بقصف للقوميين الأوكرانيين على ماريوبول

هبة بريس _ وكالات

أعلنت الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الأحد أن كتيبة للقوميين الأوكرانيين قصفت مدينة ماريوبول (الجنوب) براجمات صواريخ ما أسفر عن سقوط ضحايا بين المدنيين.

وقالت الدفاع الروسية إنه “بين من الساعة 4:00 إلى 4:20 مساء أمس السبت، قصف القوميون الأوكرانيون من كتيبة آزوف، مناطق سكنية في بلدة سارتانا في ضواحي ماريوبول والمدرسة رقم 8 في مدينة ماريوبول، باستخدام راجمات صواريخ من طراز “غراد”.

ولفت البيان أن الدفاع الروسية سبق أن حذرت من أن القوميين المتطرفين الأوكرانيين يستعدون لتنفيذ مثل هذه الاستفزازات.

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