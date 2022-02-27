طقس الأحد.. قطرات مطرية وأجواء باردة بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأحد، نزول أمطار وزخات أحيانا رعدية فوق عدد من مناطق البلاد بما في ذلك الجنوب الشرقي، الأطلس، مناطقه الغربية المجاورة، هضاب الفوسفاط والمنطقة الشرقية.

كما سيلاحظ نزول ثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط؛ إلى جانب تساقط قطرات مطرية محلية فوق الواجهة المتوسطية، الريف، السهول الشمالية والوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية.

ويتوقع أن يبقى الطقس باردا نسبيا، خلال الصباح والليل، فوق جبال الأطلس والريف؛ مع هبات رياح قوية نوعا ما فوق كل من منطقة طنجة والسواحل الوسطى والجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و 06 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 06 و 12 درجة بالريف، والمنطقة الشرقية و كذا بالسفوح الجنوبية-الشرقية؛ وستكون ما بين 12 و16 درجة بباقي المناطق.

أما درجات الحرارة العليا فستشهد انخفاضا ضعيفا.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية، ومنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين كاب سبارتيل والمهدية، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0