انفراج في ظاهرة انهيار طوائف النحل بالمغرب
أعلنت النقابة الوطنية لمحترفي تربية النحل بالمغرب في بلاغ صحفي عن انفراج في ظاهرة انهيار طوائف النحل بالمغرب، حيث عبرت نقابة النحالين عن عميق تقديرها وعظيم ابتهاجها بالالتفاتة المولوية السامية .
وأضاف بلاغ في الموضوع قائلا ”كما نرتقب في النقابة تنزيل التعليمات الملكية السامية على أرض الواقع من خلال معالجة جميع خلايا النحل بالمغرب دون استثناء، تحت إشراف الجهات الرسمية للدولة، وأن يشمل الدعم بجميع أشكاله النحالين الفعليين المتضررين“.
وقالت النقابة أنه ،”قد تحقق ما سبق أن أشرنا إليه في بلاغاتنا السابقة من أن ظاهرة انهيار طوائف النـحل بالمغرب قد عرفت انفراجا، والحمد لله، مع نهاية فصل الشتاء الذي يتوقف فيه نشاط الفيروس المسبب للمرض، والذي اضطررنا إلى الإعلان عنه في بداية فصل الشتاء في بلاغنا الأول بتاريخ 23/12/2021، وما تبعه من منشورات”.
وأشار البلاغ الى “أن الدراسات العالمية أثبتت أن هذا الفيروس ينشط في بداية الصيف ويشتد في وسطه، ثم تخف حِدّته بشكل انسيابي تدريجي مع نهاية الخريف، وأن ما عرفته طوائف النحل المصابة بالمرض من انهيار شامل مع بداية فصل الشتاء، (خصوصا في منزلة “الليالي”… يعد من التوابع الجانبية للمرض (يرقات النحل التي أصابها المرض تموت قبل اكتمال نموها)، الذي أدى إلى انهيار التوازن الطبيعي لطوائف النـحل بعد انتهاء العمر الافتراضي لشغالات النـحل المسنة دون أن تجد خلفا لها من الجيل الشتوي، وأن خلايا النحل التي غفل المربون عن الاعتناء بها ومعالجتها في الوقت المناسب، طبقا لما أشرنا إليه في منشوراتنا السابقة، وكانت موضوع الحملة التوعوية التي سبق لنقابتنا أن أطلقتها، كان مصيرها الهلاك.”.
واسترسل البلاغ بالقول “أثبتت في العينات التي اشتغلوا عليها في نهاية فصل الخريف و بداية فصل الشتاء، تناقصا ملحوظا للفيروس، حيث تحقق الانجلاء الكامل، والخلو التام في العينات الشتوية، ولذلك وصف الخبراء المتخصصون المرض الناتج عن فيروس SBV، بغير الخطير، حيث تعود طوائف النحـل التي تعافت منه إلى وضعها الطبيعي مع اكتسابها للمناعة، وقد اكتشفنا وجود طوائف نحل تحمل في الأصل صفات وراثية مقاومة للمرض.”.
وزاد البلاغ قائلا :” ”اتصلنا كذلك بعدد كبير من النحالين بمختلف جهات المملكة، من نحالين محترفين ومختلف هيئاتهم المهنية المنضوية تحت لواء نقابتنا، وكذا بعض الضيعات الفلاحية التي تستغل النحل في تلقيح الأشجار، فأثبتوا لنا جميعا حالة التعافي تلك، حيث عادت الحياة الطبيعية والنشاط إلى مختلف خلايا نحلهم، بل منهم الكثيرون الذين استفادوا من هذا المعطى الإيجابي، واستغلوا هذه الفترة المهمة من السنة، وهي “موسم التطريد” بالرغم مما تعرفه بلادنا هذه السنة من قلة في التساقطات المطرية، حيث تمكن العديد منهم من أن يسترجعوا إلى حدود الساعة، مابين 50 و75 في المائة من رصيد خلايا نحلهم عن طريق التقسيم. وقد بلغ العدد الأولي من خلايا النـحل التي تمكنا من إحصائها 118460 خلية، موزعة على مناحل بمختلف جهات المملكة، كما شهدت عدة مناطق أصيبت مناحلها التقليدية بالمرض تطريدا طبيعيا للخلايا التي نجت”.
35 تعليقات
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مسبب هذه المشاكل كلها هو وزير الفلاحة والصيد البحري سابقاً هو من أهلك الفلاحة بالمغرب وهلك كل مايخص المجال الفلاحي والآن جاء دور النحل الذي لم يفلت من السيناريوهات.. وهاهو الآن يهلك جيوب المواطنين…. لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم…
هناك غموض وراء ذالك خطة طاكتيكية من أجل بيعه ؛ ويدعون بموته هههههههههههه.
هناك شيئا ما لاندريه في ظاهرة انهيار طوائف النحل ؛ ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
هناك عوامل مؤثرة لانهيار طوائف النحل؛ ربما راجع للمناخ واو لم تكن خبرة لمربي النحل وهذا ما يجعل النحل يموت والله أعلم..
سبب انهياره من خليات الضيعات يرجع لمربيه وذالك باستعماله الى آلة الالكترونية التي يستعملها لجلب النحل اينما كان وربما هذآ ما حصل…..
حتى النحل لم يستحمل العيش في المغرب هههههههههههه فضل الهجرة السرية ……
قد يكون النحل في المغرب تعرض للبيع في الاسواق العالمية كما يتم بيع كل شى في هذا البلد السعيد
لست خبيرا في النحل وإنما لدي معرفة بسيطة في هذا المجال لحكم تواجد بعض المناحل في بلدتنا، فسبب إتلاف الخلايا ربما (لان أصحاب التخصص والخبراء هم من لديهم الحق في الحسم في المشكل) هو عدم رجوع النحل للشهد وهذا راجع للجفاف بالدرجة الأولى وربما هناك شيء ما يحدث(دبدبات،موجات..) في المجال الجوي بعثر سلوك النحل..
ربما يمكن القول التلوث بالمبيدات هو السبب فاستبعد ذلك لأن المبيدات كانت ترش من زمان والنحل لا يقصد الا المراعي النقية والمزهرة زيادة على أن هذه السنة ليست هناك نباتات بورية التي يتغدى عليها النحل لكي ترش بسبب الجفاف…
ليس سبب المرض او الجفاف سبب اختفاء النحل كما يضن البعض و لكن بسبب آلة الكترونية يستعملها بعض الناس لجلب النحل الى خلياتهم. فهي سرقة موصوفة. و هذه الظاهرة موجودة في الولايات المتحدة الامريكية كذلك و اشتكى منها العديد من مربي النحل.
ربما يرجع السبب الى الفيروس القاتل الذي تسبب في ضمار عدد كبير من خلفيات النحل ونتمنى من وزارة الفلاحة ايجاد لقاح مضاد حتى تعود حياة النحل كما كانت ..
المشكل عند المسؤولين عندنا أنهم لايتقنون فن التواصل مع المواطنين. و المثال الحي هو هذا السيد الذي أكثر الكلام دون تفسير المشكل الأساسي. قرأت كل المقال الملىء بمعلومات عن النحل و كأننا مع برنامج أمودو، و في الأخير لم أعرف ماهو مشكل اختفاء النحل..
لماذا لا يتم فتح تحقيق في قضية الصبار والحشرة التي تقتله لأن الأمر يظهر أنه مقصود …الصبار له دور كبير بيئي للحفاظ على التوازن البيئي والله سبحانه وتعالى جعله ينمو في المناطق المعرضة للجفاف للتخفيف عن الناس في وقت الجفاف
النحل اختار الهجرة لان عارف القضية حامضة هاد العام الجفاف و قلة التساقطات زد على ذلك كورونا و الارتفاع الأسعار هز حوايجو هو يزيد على خلفة معرفو فين شدها.. حتى حنا لو كان عندنا جنحين كون هههه
بعض الدراسات تقول أن الحشرات و الحيوانات تتنبأ بالكوارث و الفيضانات و الجفاف و الزلالزل قبل حدوثها و هذا ما يكون قد حدث للنحل في هذه السنة المتسمة بالجفاف و الله أعلم…
ربما قد تكون أسراب النحل قد هاجرت الى دول أخرى تتوفر فيها المراعي بعد شعورها بصعوبة البقاء و العيش داخل الخلايا…
حسب دراسة اونيل التابعة لوزارة الفلاحة مناطق عرفت مرضاً للنحل يُعرَف بإسم الْـقَـشَّـة ، حيث يفقد النحل أجنحته مما يحول تنقله للبحث عن قوته ، فيموت . حدث منذ أواخر السبعينات ، و من تم إنقرض النحل
أصبح العسل “الحر” عملة نادرة ، و كان نسمع عن المربين آنذاك ، أن السبب في ذلك هو إستعمال الفلاحين لمبيدات النباتات الطفيلية . و كما أن النحل يطوي مسافات طويلة للحصول على أغذية خالية من مبيدات كيميائية ..
ان النحالة لا يحترموا النحل ولا يتركوا لهم حقهم من العسل لفصل الشتاء ، بل يعطيوهم السكر وهذا لا يقبله النحل ولا يرضى به
والنحل ان لم يرضى بصاحبه ، طبيعي لم يبقى له الا الفرار..