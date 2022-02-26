انفراج في ظاهرة انهيار طوائف النحل بالمغرب

2022-02-26 / 11:23 مساءً
0
هبة بريس - الرباط

أعلنت النقابة الوطنية لمحترفي تربية النحل بالمغرب في بلاغ صحفي عن انفراج في ظاهرة انهيار طوائف النحل بالمغرب، حيث عبرت نقابة النحالين عن عميق تقديرها وعظيم ابتهاجها بالالتفاتة المولوية السامية .

وأضاف بلاغ في الموضوع قائلا ”كما نرتقب في النقابة تنزيل التعليمات الملكية السامية على أرض الواقع من خلال معالجة جميع خلايا النحل بالمغرب دون استثناء، تحت إشراف الجهات الرسمية للدولة، وأن يشمل الدعم بجميع أشكاله النحالين الفعليين المتضررين“.

وقالت النقابة أنه ،”قد تحقق ما سبق أن أشرنا إليه في بلاغاتنا السابقة من أن ظاهرة انهيار طوائف النـحل بالمغرب قد عرفت انفراجا، والحمد لله، مع نهاية فصل الشتاء الذي يتوقف فيه نشاط الفيروس المسبب للمرض، والذي اضطررنا إلى الإعلان عنه في بداية فصل الشتاء في بلاغنا الأول بتاريخ 23/12/2021، وما تبعه من منشورات”.

وأشار البلاغ الى “أن الدراسات العالمية أثبتت أن هذا الفيروس ينشط في بداية الصيف ويشتد في وسطه، ثم تخف حِدّته بشكل انسيابي تدريجي مع نهاية الخريف، وأن ما عرفته طوائف النحل المصابة بالمرض من انهيار شامل مع بداية فصل الشتاء، (خصوصا في منزلة “الليالي”… يعد من التوابع الجانبية للمرض (يرقات النحل التي أصابها المرض تموت قبل اكتمال نموها)، الذي أدى إلى انهيار التوازن الطبيعي لطوائف النـحل بعد انتهاء العمر الافتراضي لشغالات النـحل المسنة دون أن تجد خلفا لها من الجيل الشتوي، وأن خلايا النحل التي غفل المربون عن الاعتناء بها ومعالجتها في الوقت المناسب، طبقا لما أشرنا إليه في منشوراتنا السابقة، وكانت موضوع الحملة التوعوية التي سبق لنقابتنا أن أطلقتها، كان مصيرها الهلاك.”.

واسترسل البلاغ بالقول “أثبتت في العينات التي اشتغلوا عليها في نهاية فصل الخريف و بداية فصل الشتاء، تناقصا ملحوظا للفيروس، حيث تحقق الانجلاء الكامل، والخلو التام في العينات الشتوية، ولذلك وصف الخبراء المتخصصون المرض الناتج عن فيروس SBV، بغير الخطير، حيث تعود طوائف النحـل التي تعافت منه إلى وضعها الطبيعي مع اكتسابها للمناعة، وقد اكتشفنا وجود طوائف نحل تحمل في الأصل صفات وراثية مقاومة للمرض.”.

وزاد البلاغ قائلا :” ”اتصلنا كذلك بعدد كبير من النحالين بمختلف جهات المملكة، من نحالين محترفين ومختلف هيئاتهم المهنية المنضوية تحت لواء نقابتنا، وكذا بعض الضيعات الفلاحية التي تستغل النحل في تلقيح الأشجار، فأثبتوا لنا جميعا حالة التعافي تلك، حيث عادت الحياة الطبيعية والنشاط إلى مختلف خلايا نحلهم، بل منهم الكثيرون الذين استفادوا من هذا المعطى الإيجابي، واستغلوا هذه الفترة المهمة من السنة، وهي “موسم التطريد” بالرغم مما تعرفه بلادنا هذه السنة من قلة في التساقطات المطرية، حيث تمكن العديد منهم من أن يسترجعوا إلى حدود الساعة، مابين 50 و75 في المائة من رصيد خلايا نحلهم عن طريق التقسيم. وقد بلغ العدد الأولي من خلايا النـحل التي تمكنا من إحصائها 118460 خلية، موزعة على مناحل بمختلف جهات المملكة، كما شهدت عدة مناطق أصيبت مناحلها التقليدية بالمرض تطريدا طبيعيا للخلايا التي نجت”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of عملية أمنية تفضي الى حجز أطنان من المخدرات

عملية أمنية تفضي الى حجز أطنان من المخدرات

2022-02-26 / 10:36 مساءً
Photo of بعد مقتلها في “جريمة بشعة” ..تشييع جثمان الفتاة خولة بالمغرب

بعد مقتلها في “جريمة بشعة” ..تشييع جثمان الفتاة خولة…

2022-02-26 / 7:46 مساءً
Photo of اعلام الجزائر يستخدم صور فتاة مغربية لاعلان مقتل طالبة جزائرية بأوكرانيا

اعلام الجزائر يستخدم صور فتاة مغربية لاعلان مقتل طالبة…

2022-02-26 / 7:13 مساءً
Photo of مسؤولة : المركز الاستشفائي مولاي يوسف بالرباط سيقدم خدمات ذات جودة

مسؤولة : المركز الاستشفائي مولاي يوسف بالرباط سيقدم خدمات…

2022-02-26 / 6:37 مساءً
Photo of عنفا مشجعا كرويا.. توقيف شقيقين منتميين لفصيل كروي بالبيضاء

عنفا مشجعا كرويا.. توقيف شقيقين منتميين لفصيل كروي بالبيضاء

2022-02-26 / 5:39 مساءً
Photo of تسجيل 188 إصابة و10 وفيات جديدة بكورونا

تسجيل 188 إصابة و10 وفيات جديدة بكورونا

2022-02-26 / 4:16 مساءً
Photo of حتى 31 مارس.. الCNSS تعلن تمديد دعم العاملين بالسياحة

حتى 31 مارس.. الCNSS تعلن تمديد دعم العاملين بالسياحة

2022-02-26 / 3:53 مساءً
Photo of في إنتظار أمطار في شهر مارس.. هل يعيش المغرب سيناريو جفاف محتمل؟

في إنتظار أمطار في شهر مارس.. هل يعيش المغرب…

2022-02-26 / 3:31 مساءً
Photo of انطلاق عمل الفرقة الجهوية للمتفجرات بمدينة فاس

انطلاق عمل الفرقة الجهوية للمتفجرات بمدينة فاس

2022-02-26 / 1:53 مساءً
Photo of فاس تسجل أعلى مقاييس التساقطات المطرية خلال 24 ساعة

فاس تسجل أعلى مقاييس التساقطات المطرية خلال 24 ساعة

2022-02-26 / 12:50 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق