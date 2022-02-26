مسؤول في البنتاغون : القوات الروسية تواجه مقاومة شرسة تشكل مصدر احباط لها

2022-02-26 / 10:47 مساءً
0
هبة بريس - وكالات

قال مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية، السبت، أن القوات الروسية تواجه مقاومة صلبة لم تكن متوقّعة من الجنود الأوكرانيين تبطئ تقدّمها وتشكّل مصدر إحباط لها، ما يمنع دخولها كييف حتى الآن.

وأشار المسؤول الذي اشترط عدم الكشف عن هويته إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين ما زالوا قادرين على إيصال أسلحة إلى أوكرانيا دعما للجيش، وشدد على أن واشنطن تخطط لإرسال شحنات إضافية في الأيام المقبلة لمساعدة الأوكرانيين على مواجهة القوات الروسية البرّية والهجمات التي تتم من الجو.

ووفقا لمعلومات البنتاغون، تتواجد نصف القوات الروسية الغازية داخل أوكرانيا.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of جمعية مغرب الرياضات تحتفي بعيد ميلادها الثالث

جمعية مغرب الرياضات تحتفي بعيد ميلادها الثالث

2022-02-19 / 11:04 مساءً
Photo of كلبان يقتلان سعوديا بالولايات المتحدة

كلبان يقتلان سعوديا بالولايات المتحدة

2022-02-18 / 8:32 مساءً
Photo of واقعة غريبة.. سُجِنَ 20 عاماً لجريمة ارتكبها توأمه!

واقعة غريبة.. سُجِنَ 20 عاماً لجريمة ارتكبها توأمه!

2022-01-31 / 10:55 صباحًا
Photo of دراسة جديدة : إمكانية وجود مياه ” متجمدة ” بالكوكب الاحمر واردة

دراسة جديدة : إمكانية وجود مياه ” متجمدة ”…

2022-01-30 / 8:04 مساءً
Photo of ماتت من فرحتها”.. وفاة عروس مصرية ليلة زفافها

ماتت من فرحتها”.. وفاة عروس مصرية ليلة زفافها

2022-01-16 / 2:53 مساءً
Photo of بسبب عمليات التجميل.. السعودية تستبعد “إبلاً” من مسابقة للجِمال

بسبب عمليات التجميل.. السعودية تستبعد “إبلاً” من مسابقة للجِمال

2021-12-10 / 12:02 مساءً
Photo of مارك زوكربيرغ: فيسبوك يغير اسمه إلى “ميتا”

مارك زوكربيرغ: فيسبوك يغير اسمه إلى “ميتا”

2021-10-28 / 9:09 مساءً
Photo of باع زوجته لاقتناء هاتف ذكي وتناول عشاء باذخ

باع زوجته لاقتناء هاتف ذكي وتناول عشاء باذخ

2021-10-26 / 10:59 صباحًا
Photo of نجم باريس سان جيرمان يسخر من عطل فيسبوك ومارك زوكربيرغ

نجم باريس سان جيرمان يسخر من عطل فيسبوك ومارك…

2021-10-04 / 10:50 مساءً
Photo of “لأنها لا تستحم يوميا”.. هندي يطلق زوجته

“لأنها لا تستحم يوميا”.. هندي يطلق زوجته

2021-09-27 / 9:43 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق