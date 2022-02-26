عملية أمنية تفضي الى حجز أطنان من المخدرات

2022-02-26 / 10:36 مساءً
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هبة بريس - الرباط

تمكنت المصالح الامنية وبتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ، من ضبط كمية ضخمة من المخدرات بعدد من المدن .

ومكنت العملية من حجز 8 أطنان و840 كيلوغرام من مخدر الشيرا، وعشر كيلوغرامات من مخدر الكوكايين، وعائدات إجرامية عبارة عن حلي ومجوهرات وساعات فاخرة، في عملية أمنية نفذتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بمراكش وخنيفرة والدار البيضاء.

وتمكنت المصالح الامنية أمس الجمعة من حجز 630 كيلوغرام من مخدر الشيرا في عملية مشتركة بين الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

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