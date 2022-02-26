وزيرة الهجرة المصرية : 800 مصري غادروا أوكرانيا في طريقهم إلى رومانيا

2022-02-26 / 10:15 مساءً
0
هبة بريس - وكالات

أعلنت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، أن الحكومة تتابع وبشكل مستمر أوضاع الطلاب المصريين في أوكرانيا والذين غادروها وتوجهوا إلى بولندا ورومانيا.

وقالت إن “الطلاب في أوكرانيا يتم إبلاغهم بمنافذ الدخول، ونتابع باستمرار أحوالهم وتوفير الاجراءات الأسهل”، مشيرة إلى أن “هناك 800 مصري غادروا أوكرانيا وفي طريقهم حاليا إلى رومانيا”.

وأضافت: “نتابع مع الجالية المصرية مساعدة من لم يتمكن من مغادرة أوكرانيا، وتقدر أعداد الجالية المصرية في أوكرانيا بـ6 آلاف شخص، منهم 3964 طالبا، وهؤلاء لهم الأولوية”.

وأشارت إلى تشكيل غرفة عمليات مخصصة لمتابعة موقف الجالية المصرية في أوكرانيا في ظل المستجدات والمتغيرات المتلاحقة، وأن الغرفة في تواصل مستمر مع رؤساء الجالية المصرية بأوكرانيا، للوقوف معهم على آخر مستجدات وتطورات الموقف داخل المدن التي يوجد فيها مصريون.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of جبهة لمناهضة القمع ومن أجل الحريات بالجزائر

جبهة لمناهضة القمع ومن أجل الحريات بالجزائر

2022-02-26 / 9:26 مساءً
Photo of اليونان تُعلن مقتل 6 من رعاياها بأوكرانيا

اليونان تُعلن مقتل 6 من رعاياها بأوكرانيا

2022-02-26 / 8:57 مساءً
Photo of تركيا : البوسفور مفتوح أمام السفن الروسية

تركيا : البوسفور مفتوح أمام السفن الروسية

2022-02-26 / 7:53 مساءً
Photo of “حزب العمال” الجزائري يستنكر تجريم العمل السياسي

“حزب العمال” الجزائري يستنكر تجريم العمل السياسي

2022-02-26 / 6:50 مساءً
Photo of ليبيا تعلن عن ترحيل أول دفعة من رعاياها بأوكرانيا إلى سلوفاكيا

ليبيا تعلن عن ترحيل أول دفعة من رعاياها بأوكرانيا…

2022-02-26 / 6:23 مساءً
Photo of رئيس أوكرانيا: تصدينا للعدو.. وكل من يريد المساعدة سنسلحه

رئيس أوكرانيا: تصدينا للعدو.. وكل من يريد المساعدة سنسلحه

2022-02-26 / 5:22 مساءً
Photo of روسيا.. أوامر للقوات بشن هجوم على جميع المحاور في أوكرانيا

روسيا.. أوامر للقوات بشن هجوم على جميع المحاور في…

2022-02-26 / 4:24 مساءً
Photo of الجيش الأوكراني للمواطنين: “أوقفوا الروس بكل الوسائل”

الجيش الأوكراني للمواطنين: “أوقفوا الروس بكل الوسائل”

2022-02-26 / 3:59 مساءً
Photo of أردوغان : نبذل جهودا للتوصل إلى هدنة في أوكرانيا بأسرع وقت

أردوغان : نبذل جهودا للتوصل إلى هدنة في أوكرانيا…

2022-02-26 / 3:35 مساءً
Photo of أوكرانيا: رفضنا المفاوضات مع روسيا لأن شروطها لم تناسبنا

أوكرانيا: رفضنا المفاوضات مع روسيا لأن شروطها لم تناسبنا

2022-02-26 / 2:49 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق