وزيرة الهجرة المصرية : 800 مصري غادروا أوكرانيا في طريقهم إلى رومانيا

هبة بريس - وكالات

أعلنت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، أن الحكومة تتابع وبشكل مستمر أوضاع الطلاب المصريين في أوكرانيا والذين غادروها وتوجهوا إلى بولندا ورومانيا.

وقالت إن “الطلاب في أوكرانيا يتم إبلاغهم بمنافذ الدخول، ونتابع باستمرار أحوالهم وتوفير الاجراءات الأسهل”، مشيرة إلى أن “هناك 800 مصري غادروا أوكرانيا وفي طريقهم حاليا إلى رومانيا”.

وأضافت: “نتابع مع الجالية المصرية مساعدة من لم يتمكن من مغادرة أوكرانيا، وتقدر أعداد الجالية المصرية في أوكرانيا بـ6 آلاف شخص، منهم 3964 طالبا، وهؤلاء لهم الأولوية”.

وأشارت إلى تشكيل غرفة عمليات مخصصة لمتابعة موقف الجالية المصرية في أوكرانيا في ظل المستجدات والمتغيرات المتلاحقة، وأن الغرفة في تواصل مستمر مع رؤساء الجالية المصرية بأوكرانيا، للوقوف معهم على آخر مستجدات وتطورات الموقف داخل المدن التي يوجد فيها مصريون.

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