الوداد يفوز على الزمالك بثلاثية في دوري أبطال افريقيا

هبة بريس - الرياضة

تمكن فريق الوداد الرياضي من الفوز على نظيره الزمالك المصري اليوم السبت، بمركب محمد الخامس، بنتيجة ثلاثة اهداف لواحد لحساب الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وسجل الفريق المصري هدف التقدم في الدقيقة الثالثة عن طريق أحمد سيد زيزو، إلا أن ردة فعل رجال الركراكي كانت قوية واستطاعوا في الجولة الأولى أن يدركوا التعادل عن طريق زهير المترجي ثم أضافوا التقدم بواسطة فرحان الذي استغل خطأ فادحا للحارس أبو جبل.

وبعدها سجل الفريق الأحمر هدف الحسم في الوقت الميت من الجولة الثانية، حيث أنهى يحيى جبران حملة مرتدة قادها زملاؤه في الفريق بشكل منظم.

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