زيلينسكي : تلقيت الدعم الكامل من رئيس الوزراء الهندي

هبة بريس- وكالات

أكد رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أعرب له في مكالمة هاتفية عن دعم بلاده الكامل لكييف، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في رسالة بالفيديو إلى الأوكرانيين نشرها على قناته في “تيليغرام”: “الهند قوة عالمية تقليدية. ناقشت مع رئيس الوزراء مودي عملية مقاومة المعتدي. وتلقيت الدعم الكامل منه”.

من جهتها قالت وزارة الخارجية الهندية في وقت سابق من اليوم السبت إن مودي بحث الوضع في أوكرانيا مع زيلينسكي، معربا عن استعداده لتعزيز السلام.

وذكر بيان الخارجية أن مودي أعرب عن قلقه العميق بشأن سلامة المواطنين الهنود بمن فيهم الطلاب في أوكرانيا

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