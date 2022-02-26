زيلينسكي : تلقيت الدعم الكامل من رئيس الوزراء الهندي

2022-02-26 / 9:46 مساءً
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هبة بريس- وكالات

أكد رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أعرب له في مكالمة هاتفية عن دعم بلاده الكامل لكييف، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في رسالة بالفيديو إلى الأوكرانيين نشرها على قناته في “تيليغرام”: “الهند قوة عالمية تقليدية. ناقشت مع رئيس الوزراء مودي عملية مقاومة المعتدي. وتلقيت الدعم الكامل منه”.

من جهتها قالت وزارة الخارجية الهندية في وقت سابق من اليوم السبت إن مودي بحث الوضع في أوكرانيا مع زيلينسكي، معربا عن استعداده لتعزيز السلام.

وذكر بيان الخارجية أن مودي أعرب عن قلقه العميق بشأن سلامة المواطنين الهنود بمن فيهم الطلاب في أوكرانيا

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تعليق واحد

  1. العلم اجمع يجب ان يتخلوا عن هذا الاحمق الذي يريد ان يشعل الدنيا حروبا و نيرنا . لا يجي بحال من الاحوال تزويد هذا الصبي بالمعدات الحربية لان من زودوه ستعود عليه بالضرر . يجب التخلي نهائيا عن هذا الرجل الخطير حتى ترجع روح التفاوض والمصالحة بين جميع الدول الاروبية وامريكا وروسيا ، ليس هناك ربح وراء سماع هذا الاحمق ، راجعوا التاريخ واعرفوا كيف بدأت الحرب العلمية الاولى والتانية .

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