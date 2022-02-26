نقابة تطالب “وزارة بنموسى” باحترام الجدولة الزمنية للحوار الاجتماعي

2022-02-26 / 9:42 مساءً
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هبة بريس - الرباط

طالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضةباحترام الجدولة الزمنية للخوار الاجتماعي .

وأصدر المكتب بيانا له عقب عقد مكتبه لاجتماع له أمس ، حيث أكد على حاجة المغرب لإصلاح حقيقي لمنظومة التربية والتكوين، لتجاوز اختلالاتها البنيوية، وتدارك التأخر التاريخي، بما يؤهل الإنسان المغربي للالتحاق بركب الحضارة الإنسانية.

وتداول المكتب الوطني مجريات الحوار القطاعي، وشدد على ضرورة الوفاء بالجدولة الزمنية المتوافق حولها، والتعاطي مع كل ملفات ومطالب الشغيلة التعليمية بالجدية والمسؤولية اللازمة، بما يحقق الإنصاف والإدماج والوحدة والشمولية، ويرفع الضرر ويحفز كل العاملين بالقطاع.

وبعد استحضاره للوضع التنظيمي في بعده الجهوي والإقليمي والمحلي، سجل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم عدم وفاء وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالجدولة الزمنية للحوار القطاعي الواردة في الاتفاق المرحلي وهو ما يشكل مؤشرا سلبيا، من شأنه التشويش على منسوب الثقة وأجواء الحوار.

ولذلك قرر المكتب الوطني مراسلة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للتذكير بضرورة احترام الجدولة الزمنية للحوار، ودعوة الوزارة للتعجيل بعقد اللقاء المخصص للنظام الأساسي، ومواصلة التفاوض حول باقي الملفات، بجدولة زمنية واضحة ومعقولة.

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