مصدر ل”هبة بريس” :”181 مغربيا تمكنوا من مغادرة أوكرانيا براً خلال يوم واحد”

هبة بريس - الرباط

أفاد مصدر مطلع من لجنة الأزمة بوزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن 181 مغربيا تمكنوا من مغادرة أوكرانيا عبر البوابات الحدودية البرية، في يوم واحد.

وأضاف ذات المصدر لجريدة “هبة بريس” الإلكترونية أن 93 مواطنا مغربيا غادروا عبر 3 بوابات حدودية برية بين أوكرانيا ورومانيا، فيما 70 مغربيا، غادروا أوكرانيا برا عبر بولونيا.

واسترسل ذات المصر أن 17 آخرين غادروا الأراضي الأوكرانية عبر سلوفاكيا، بينما غادر مواطن مغربي واحد عبر الحدود بين أوكرانيا وهنغاريا.

ويشار أن السفارة المغربية بكييف كشفت يوم أمس عن وضعها أربعة منافذ حدودية بالنسبة للمغاربة الراغبين بمغادرة أوكرانيا وذلك بتنسيق مع الهيئات الديبلوماسية بكل من بولونيا ورومانيا وهنغاريا وسلوفاكيا.

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