اليونان تُعلن مقتل 6 من رعاياها بأوكرانيا

هبة بريس - وكالات

أعلنت اليونان، السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا رعاياها، جراء القصف الروسي على مناطق في أوكرانيا، إلى 6 أشخاص وإصابة 6 آخرين.

وكانت وزارة الخارجية اليونانية، أعلنت في وقت سابق السبت، وفاة اثنين من رعاياها في قصف روسي قرب مدينة ماريوبول في أوكرانيا، لافتةً إلى أنها استدعت سفير روسيا إلى وزارة الخارجية.

من جانبها أعربت السفارة الروسية في أثينا عن حزنها العميق على مقتل 6 مدنيين من أبناء الأقلية اليونانية في أوكرانيا، وأكدت أن روسيا تستهدف حصرا أهدافا عسكرية هناك.

وكتبت السفارة: “نحن لا نقصف المناطق المأهولة والقرى أو أي بنى تحتية سياسية أو ثقافية”، والجيش الأوكراني و”الفرق النازية القومية معروفون منذ سنوات بضرب المدنيين”.

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