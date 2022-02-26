The body of a serviceman is coated in snow as a man takes photos of a destroyed Russian military multiple rocket launcher vehicle on the outskirts of Kharkiv, Ukraine, Friday, Feb. 25, 2022. Russian troops bore down on Ukraine's capital Friday, with gunfire and explosions resonating ever closer to the government quarter, in an invasion of a democratic country that has fueled fears of wider war in Europe and triggered worldwide efforts to make Russia stop. (AP Photo/Vadim Ghirda)

اليونان تُعلن مقتل 6 من رعاياها بأوكرانيا

2022-02-26 / 8:57 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلنت اليونان، السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا رعاياها، جراء القصف الروسي على مناطق في أوكرانيا، إلى 6 أشخاص وإصابة 6 آخرين.

وكانت وزارة الخارجية اليونانية، أعلنت في وقت سابق السبت، وفاة اثنين من رعاياها في قصف روسي قرب مدينة ماريوبول في أوكرانيا، لافتةً إلى أنها استدعت سفير روسيا إلى وزارة الخارجية.

من جانبها أعربت السفارة الروسية في أثينا عن حزنها العميق على مقتل 6 مدنيين من أبناء الأقلية اليونانية في أوكرانيا، وأكدت أن روسيا تستهدف حصرا أهدافا عسكرية هناك.

وكتبت السفارة: “نحن لا نقصف المناطق المأهولة والقرى أو أي بنى تحتية سياسية أو ثقافية”، والجيش الأوكراني و”الفرق النازية القومية معروفون منذ سنوات بضرب المدنيين”.

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