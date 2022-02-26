اسبانيا.. تمديد اغلاق معبري سبتة ومليلية المحتلتين الى غاية 31 مارس

هبة بريس - مكتب طنجة

مددت السلطات الإسبانية، إغلاق “الحدود” البرية لمليلية وسبتة المحتلتين مع باقي التراب الوطني إلى غاية 31 مارس القادم بحسب مانشر في الجريدة الرسمية .

القرار الذي وقعه وزير الداخلية الإسباني، يستند أساسا إلى الوضعية الصحية الحالية المرتبطة بانتشار فيروس”كوفيد-19″.

وبحسب بلاغ وزارة الداخلية الإسبانية، فقد تقرر استمرار إغلاق المعبرين الحدودين بعد انتهاء التمديد السابق، المرتبط بمعايير تطبيق تقييد المؤقت للرحلات غير الضرورية من الدول الثالثة إلى الاتحاد الأوروبي ودول شنغن، لأسباب ترتبط بالأزمة الصحية الناجمة عن كوفید 19.

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