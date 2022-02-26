الغزو الروسي لاوكرانيا يفضح تناقضات الجزائر في دعم قضايا الانفصال

2022-02-26 / 8:34 مساءً
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هبة بريس - الرباط

وضعت الأزمة الروسية الأوكرانية، الجزائر في موقف صعب أسقطها في مستنقع التناقض الذي لطالما عبرت عنه مواقف العسكر ، بدعهم لاطروحة الانفصال في البلد الجار والتزامهم الصمت ازاء عدد من القضايا المماثلة .

وفي الوقت الذي أبدت فيه المملكة المغربية موقفا واضحا تجاه “الغزو الروسي ” لأوكرانيا حيث عبرت وزارة للشؤون الخارجية عن دعوة المملكة الى احترام الوحة الترابية لاوكرانيا، ظهرت الدبلوماسية الجزائرية تائهة عبر وكالة أنبائها الرسمية حيث غابت عنها الشعارات الرنانة التي تتغنى بها حينما يتعلق الأمر بالصحراء المغربية من “حق الشعوب في تقرير المصير الى الانفصال “.

وجاء في قصاصة وكالة الانباء الجزائرية :” تدخل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يوم السبت، يومها الثالث، وسط تصعيد الضغوط السياسية والاقتصادية الغربية على موسكو، في ضوء جهود لبدء مفاوضات بين البلدين.”.

وأضافت:” و في سياق الجهود الرامية لوقف الآلة العسكرية بين روسيا وأوكرانيا, ذكرت الرئاسة الروسية (الكرملين) الجمعة ان الرئيس فلاديمير بوتين, اكد خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ أن الجانب الروسي على أهبة الاستعداد لعقد مفاوضات رفيعة المستوى مع الجانب الأوكراني. و اضاف الكرملين أن روسيا مستعدة لإرسال وفود إلى مينسك (بيلاروسيا) لإجراء محادثات مع أوكرانيا, موضحا أن الوفد قد يضم مسؤولين من وزارتي الدفاع والخارجية.”.

وتربط الجارة الشرقية للمملكة علاقات عسكرية مع الدب الروسي، إذ تعد موسكو وجهتها لاقتناء الأسلحة العسكرية، بينما تربطها بأوروبا علاقات اقتصادية وتجارية.

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تعليق واحد

  1. هاد الكاتب ديال المقال خصو يعرف اش كقول “الغزو الروسي” شنو باغي تجبد علينا النخل مع دولة عندها حق الفيتو ؟؟؟؟ دخل سوق راسك او هدا الرأي ديالك نت المغرب الحمدلله بعيد على هاد الموضوع

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