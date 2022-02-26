تركيا : البوسفور مفتوح أمام السفن الروسية

هبة بريس - وكالات

أكدت إدارة أمن السواحل في مدينة إسطنبول التركية أن مضيقي البوسفور والدردنيل مفتوحان أمام السفن الروسية في البحر الأسود، مشيرة إلى أنها لم تتلق أي قرار بإغلاقهما.

وقال متحدث باسم الإدارة: “المضائق مفتوحة. لم نتلق قرارا بعكس ذلك”.

ونشر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بيانا حول حظر مرور السفن الروسية عبر البوسفور والدردنيل في تركيا، دون أن يشير إلى ما إذا كان هذا القرار اتخذه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أم لا.

من جهته، قال السفير الأوكراني لدى تركيا فاسيلي بوندار، إن “كييف تطالب أنقرة بإغلاق المضيق أمام السفن الروسية”.

وأكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أنه “يمكن لتركيا إغلاق مضيق البوسفور والدردنيل لمرور السفن الحربية الروسية، لكن سيكون للجانب الروسي الحق في إعادة أسطوله إلى قواعده”.

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