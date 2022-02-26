بعد مقتلها في “جريمة بشعة” ..تشييع جثمان الفتاة خولة بالمغرب

هبة بريس - الرباط

وصل جثمان الفتاة المغربية “خولة” التي قتلت في جريمة بشعة بمدينة “خاين” الواقعة بجنوب إسبانيا، إلى المغرب، حيث أقيمت لها جنازة صباح اليوم السبت 26 فبراير الجاري، بمسقط رأسها في منطقة بني عياط، التابعة لإقليم أزيلال.

وكانت الضحية المسماة قيد حياتها خولة والبالغة من للعمر 14 سنة قد عُثر عليها جثة هامدة وعارية في منطقة “فورتاليزا دي لا موتا” وعليها اثار اعتداء جنسي وخنق.

وأوقفت المصالح الأمنية الإسبانية شابا يُشتبه في كونه وراء هذه الجريمة البشعة، في حين لازالت التحقيقات جارية بشأن الواقعة المأساوية ، كما تظاهر العديد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا احتجاجا على الجريمة العنصرية البشعة.

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