اعلام الجزائر يستخدم صور فتاة مغربية لاعلان مقتل طالبة جزائرية بأوكرانيا

هبة بريس – مكتب طنجة

عمدت عدد من الصفحات والمواقع الجزائرية الى استخدام صورة فتاة مغربية تنحدر من مدينة طنجة ، لنشر خبر مقتل طالبة جزائرية في قصف روسي بأوكرانيا .

وربطت “هبة بريس ” الاتصال بالشابة الطنجاوية التي تدعى “و.ب” حيث أكدت أن الصور المنتشرة بالمواقع الاخبارية قد أخذت من حائط صفحتها الرسمية بموقع “فايسبوك” ، داعية الى التوقف عن نشر صورتها.

وانتشرت صورة الفتاة المغربية على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول أنباء حول مقتل طالبة جزائرية تدعى ايمان بوغالي في انتظار تأكيد أو نفي الخبر من قبل جهات جزائرية رسمية .

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