“حزب العمال” الجزائري يستنكر تجريم العمل السياسي

2022-02-26 / 6:50 مساءً
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هبة بريس - وكالات

استنكر حزب العمّال الجزائري الوضع السياشي بالجارة الشرقية ، معتبرا أن المشهد يتسم، بما أسماه “تجريم العمل السياسي وتعريضه للقضاء”.

وجاء في بلاغ للحزب أصدره عقب الدورة الأسبوعية لأمانة مكتبه السياسي أنه “بعد ثلاثة سنوات من اندلاع الحراك تناسلت القوانين القمعية” ما يعكس “وجود إرادة صريحة من قبل السلطات في تكبيل المجتمع الجزائري والتسلط على النشاط السياسي والإعلام لفرض بقاء العهد القديم المرفوض من قبل الأغلبية”.

واضاف الحزب ان الوضع “يؤكد مرة أخرى التقهقر غير المسبوق منذ سنة 1988 في مجال حرية الرأي والتعبير والتنظيم السياسي والإعلام والتظاهر والتجمهر التي تم انتزاعها مقابل تضحية 500 شاب”، موضحا أن “تجريم العمل السياسي وتعريضه للقضاء هو النظام السائد”.

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