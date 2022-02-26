ليبيا تعلن عن ترحيل أول دفعة من رعاياها بأوكرانيا إلى سلوفاكيا

2022-02-26 / 6:23 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، اليوم السبت، انطلاق عملية ترحيل أول دفعة من الليبيين العالقين في أوكرانيا صوب دولة سلوفاكيا المجاورة.

وأوضحت الوزارة في منشور على صفحتها الرسمية في فيسبوك، أن الدفعة شملت 200 شخص وأنهم غادروا مقر السفارة في كييف على متن حافلتين، مؤكدة أنها ستعمل على إجلاء باقي المقيمين لاحقا.

وأشار البيان، الذي عززته بمقطع فيديو وثق لحظة المغادرة، إلى أن الدفعة الأولى خصصت لإجلاء العائلات والمرضى والطلبة.

ودعت الوزارة الليبيين والمواطنات الأوكرانيات المتزوجات من الليبيين المقيمين في المدن القريبة من الحدود السلوفاكية، إلى التواصل مع سفارة ليبيا في سلوفاكيا.

وعزا البيان سبب تأخير عملية إجلاء الليبيين في أوكرانيا إلى “الإجراءات المعقدة التي كانت قد طلبتها السفارة الليبية بأوكرانيا”.

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