رئيس مجلس الأقليات بأوكرانيا ل”هبة بريس”: نتواجد بالملاجئ والجيش وقوت الدفاع الشعبي تقاوم الروس بشراسة ” .

2022-02-26 / 6:14 مساءً
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هبة بريس – الرباط

قال نوفل حمداني رئيس مجلس الأقليات بأوكرانيا ، أن الوضع بأوكرانيا يختلف من مدينة لأخرى ، مضيفا أن الجيش الأوكراني وقوات الدفاع الشعبي تقاوم الروس بشراسة .

وأضاف حمداني في تصريح ل”هبة بريس ” أنه يتواجد رفقة أسرته بمراكز للايواء ، لافتا الى أن هدف القوات الروسية هو السيطرة على العاصمة الاوكرانية كييف بعد معارك شرسة في مدن كخاركوف وغيرها .

وبخصوص وضع الطلبة المغاربة باوكرانيا ، قال نوفل حمداني انه وبتنسيق مع وزارة الخارجية المغربية فقد تم السماح لعدد كبير منهم من دخول دول كملدوفا وبولونيا فيما ينتظر العشرات منهم دورهم لمغادرة الاراضي الاوكرانية .

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