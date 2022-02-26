عنفا مشجعا كرويا.. توقيف شقيقين منتميين لفصيل كروي بالبيضاء

2022-02-26 / 5:39 مساءً
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هبة بريس - البيضاء

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن الدار البيضاء، يوم أمس الجمعة 26 فبراير الجاري، من توقيف شقيقين يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بالعنف المرتبط بالشغب الرياضي المقرون بالسرقة، وهي القضية التي تم توثيقها في تسجيل منشور بواسطة الأنظمة المعلوماتية.

وكانت مصالح اليقظة الأمنية المعلوماتية بالدار البيضاء قد تفاعلت، بسرعة وجدية كبيرة، مع شريط تداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة يوم أمس الجمعة، يظهر فيه أشخاص محسوبون على أحد فصائل مشجعي نادي محلي لكرة القدم وهم يعرضون ضحية للعنف بسبب انتمائه لفصيل يساند فريقا آخر.

وقد مكنت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة في هذه القضية من تحديد هوية الضحية وتحصيل إفاداته، وذلك قبل أن يتم تشخيص هويات المشتبه فيهم وتوقيف اثنين من بينهم.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف جميع المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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