رئيس أوكرانيا: تصدينا للعدو.. وكل من يريد المساعدة سنسلحه

هبة بريس - وكالات

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، أن أوكرانيا “أخرجت” خطة الهجوم الروسية “عن مسارها” في اليوم الثالث من غزو بلاده، داعيا الروس إلى الضغط على فلاديمير بوتن لوقف الحرب.

وقال زيلينسكي في مقطع فيديو على فيسبوك: “صمدنا ونجحنا في التصدي لهجمات العدو”، موضحا أن “القتال مستمر في العديد من البلدات والمناطق في البلاد، لكن جيشنا هو الذي يسيطر على كييف والمدن الرئيسية في كل أنحاء العاصمة”.

وقال زيلينسكي في الفيديو: “كل صديق لأوكرانيا يريد الانضمام لأوكرانيا للدفاع عن البلد، من فضلك تعال، سنعطيك أسلحة”.

كما طالب الأوكرانيين الذين فروا من حدود البلاد، إلى “العودة” للمساعدة في الدفاع عن الدولة

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