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الصورة من الارشيف

بولندا تدعو إلى ترشيح أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي فورا

2022-02-26 / 5:12 مساءً
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هبة بريس - وكالات

دعا الرئيس البولندي أندريه دودا، اليوم السبت، إلى ترشيح أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي على الفور.

وأكد دودا على تأييده لفكرة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، داعيًا إلى منحها صفة الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد فورا.

وقال الرئيس البولندي في تغريدة على تويتر: “بولندا تؤيد تسريع مسار انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف: “يجب منح أوكرانيا صفة دولة مرشحة فورًا وبعد ذلك مباشرة تبدأ مباحثات العضوية”.

وتابع دودا أن أوكرانيا ستحصل على تمويلات من الاتحاد الأوروبي لإعادة الإعمار.

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