النزاع الروسي- الأوكراني.. المغرب: نتشبت بمبدأ عدم اللجوء إلى القوة
هبة بريس
أفاد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم السبت، بأن المملكة المغربية تتابع بقلق تطورات الوضع بين فيدرالية روسيا وأوكرانيا.
وأكد بلاغ الوزارة، أن المملكة تتشبت بمبدأ عدم اللجوء إلى القوة لتسوية النزاعات بين الدول.
كما تشجع المملكة جميع المبادرات والإجراءات التي تسهم في تعزيز التسوية السلمية للنزاعات.
ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0
5
3 تعليقات
المغرب يدخل سوق راسي و عليه بالحياد!
منهم لبعضياتهم.. مسيحيين يقتلو بعضياتهم!
حنا مع للي يسلكنا حنا..
ههههههه نتفهم موقفكم و نشكركم على شجاعتكم لطالما كنتم رجال المواقف ، او دي كثرة الهم كضحك، عند بوكم لوجه حتى تشوفو ف الشعب لي كموت بالجوع، نتحدا شي وزير و لا هاد اخنوش انزل اتمشا فالزنقة بحال الناس ههههه الجبن في جبينكم و بين اعينكم منذ الصغر، الحمد لله حنى عندنا نفس عليكم انموتو رجال معاكم 😉
quelqun vous demandé votre avis…??