النزاع الروسي- الأوكراني.. المغرب: نتشبت بمبدأ عدم اللجوء إلى القوة

2022-02-26 / 5:01 مساءً
3
هبة بريس

أفاد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم السبت، بأن المملكة المغربية تتابع بقلق تطورات الوضع بين فيدرالية روسيا وأوكرانيا.

وأكد بلاغ الوزارة، أن المملكة تتشبت بمبدأ عدم اللجوء إلى القوة لتسوية النزاعات بين الدول.

كما تشجع المملكة جميع المبادرات والإجراءات التي تسهم في تعزيز التسوية السلمية للنزاعات.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الغزو الروسي لاوكرانيا يفضح تناقضات الجزائر في دعم قضايا الانفصال

الغزو الروسي لاوكرانيا يفضح تناقضات الجزائر في دعم قضايا…

2022-02-26 / 8:34 مساءً
Photo of السفارة البريطانية في الرباط ترفع العلم الاوكراني الى جانب علم بلادها والسفارة الروسية ترد

السفارة البريطانية في الرباط ترفع العلم الاوكراني الى جانب…

2022-02-26 / 7:23 مساءً
Photo of رئيس مجلس الأقليات بأوكرانيا ل”هبة بريس”: نتواجد بالملاجئ والجيش وقوات الدفاع الشعبي تقاوم الروس بشراسة “

رئيس مجلس الأقليات بأوكرانيا ل”هبة بريس”: نتواجد بالملاجئ والجيش…

2022-02-26 / 6:14 مساءً
Photo of المغرب يتابع بقلق تطورات الوضع بين روسيا وأوكرانيا

المغرب يتابع بقلق تطورات الوضع بين روسيا وأوكرانيا

2022-02-26 / 4:42 مساءً
Photo of اتهامات ل”ساجد” بالفشل في تدبير الحزب ومطالبته بالاستقالة

اتهامات ل”ساجد” بالفشل في تدبير الحزب ومطالبته بالاستقالة

2022-02-26 / 2:37 مساءً
Photo of مدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يشيد بالدور الرائد للمغرب

مدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يشيد بالدور الرائد للمغرب

2022-02-26 / 9:35 صباحًا
Photo of الداكي يتباحث مع رئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان الليبي

الداكي يتباحث مع رئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق…

2022-02-25 / 11:04 مساءً
Photo of خبير أمني : إسبانيا لم تلتزم بحسن الجوار وقرارات الرباط سيادية

خبير أمني : إسبانيا لم تلتزم بحسن الجوار وقرارات…

2022-02-25 / 6:08 مساءً
Photo of أوكرانيا “تسجل” إشعاعات مقلقة في محطة تشرنوبيل النووية

أوكرانيا “تسجل” إشعاعات مقلقة في محطة تشرنوبيل النووية

2022-02-25 / 5:43 مساءً
Photo of “المركزيات النقابية” تؤكد على ضرورة التوصل إلى “تعاقد اجتماعي”

“المركزيات النقابية” تؤكد على ضرورة التوصل إلى “تعاقد اجتماعي”

2022-02-25 / 5:04 مساءً

‫3 تعليقات

  2. ههههههه نتفهم موقفكم و نشكركم على شجاعتكم لطالما كنتم رجال المواقف ، او دي كثرة الهم كضحك، عند بوكم لوجه حتى تشوفو ف الشعب لي كموت بالجوع، نتحدا شي وزير و لا هاد اخنوش انزل اتمشا فالزنقة بحال الناس ههههه الجبن في جبينكم و بين اعينكم منذ الصغر، الحمد لله حنى عندنا نفس عليكم انموتو رجال معاكم 😉

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق