النزاع الروسي- الأوكراني.. المغرب: نتشبت بمبدأ عدم اللجوء إلى القوة

هبة بريس

أفاد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم السبت، بأن المملكة المغربية تتابع بقلق تطورات الوضع بين فيدرالية روسيا وأوكرانيا.

وأكد بلاغ الوزارة، أن المملكة تتشبت بمبدأ عدم اللجوء إلى القوة لتسوية النزاعات بين الدول.

كما تشجع المملكة جميع المبادرات والإجراءات التي تسهم في تعزيز التسوية السلمية للنزاعات.

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